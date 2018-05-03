نجح فريق طبي من أساتذة العيون بكلية الطب بجامعة الطائف والمكون من الدكتور طلال الثمالي والدكتور عبدالحميد الغامدي من إجراء أول عملية زراعة القرنية الجزئية باستخدام تقنية الفيمتو ليزر لقطع القرنية، بدقة متناهية ودون استخدام المشرط، ما يساهم في الدقة المتناهية في زرع القرنية، مع المحافضة على خلايا القرنية المبطنة وتقليل الانحراف والاستقماتيزم وبالتالي ندرة فشل الزراعة وتحسن النظر سريعاً بعد العملية وتقليل الحاجة للأدوية بعد العملية.

وأوضح الدكتور الثمالي أنها المرة الأولى التي يتم فيها زراعة القرنية بهذه التقنية في محافظة الطائف، والتي تم توفيرها من قبل إحدى المراكز الخاصة بالطائف.



وعن الحالة التي تم علاجها أفاد بأن الحالة لمريضة كانت تعاني من ضعف شديد في النظر بسببب تدهور قرنية العين بالقرنية المخروطية وساهمت هذه التقنية بنجاح العملية وتحسن النظر في فترة وجيزة.