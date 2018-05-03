نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي اليوم، حفل تكريم الحاصلين على جوائز المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية «خيال»، الذي نظمته إدارة الموهوبين على مسرح الوزارة.وقال الدكتور العاصمي بهذه المناسبة: «سعداء اليوم ونحن نحتفي بما أبدعتم وما رسمتم وما كتبتم، سعداء بنتاج خيالكم وتطلعاتكم، فخيالكم اليوم هو مستقبلكم المشرق الواعد بإذن الله في وطنكم الكبير الذي يفخر بكم».وأوضح أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية «خيال» بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية أتت لتنمية الإبداع والخيال لدى الطلاب والطالبات، وصقل مهاراتهم وقدراتهم في مجالي الرسم والكتابة الأدبية، حيث تشكل المواهب التعبيرية جانباً مهماً من جوانب الإبداع الإنساني، وتعد هذه المسابقة فرصة سانحة مكنت الطلبة من إطلاق العنان لخيالهم وتفكيرهم للمساهمة في بناء صورة لوطننا الغالي في ظل رؤية وطنية واعدة بمستقبل مشرق بحلول عام 2030.وأبان العاصمي أن حصاد اليوم يستحق الإشادة والتكريم، وفي ذات الوقت يحملكم مسؤولية الإستمرار في خيالكم المبدع الذي ينتج الخير لكم ولوطنكم فكونوا كذلك.من جهته أوضح وكيل الوزارة لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري أن المسابقة شهدت تسجيل أكثر من (40000) ألف طالب وطالبة، وسط تنافس قدموا فيه أكثر من (45000) ألف مشروع إبداعي.وبين أن الوزارة تسعى لأن تصبح المملكة العربية السعودية مجتمعاً مبدعاً فيه من القيادات والكوادر الشابة الموهوبة والمبدعة ذات التعليم والقدرات المتميزة ما يدعم التحول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال حزمة متميزة من البرامج والمبادرات ومنها هذه المسابقة التي نحتفي اليوم فيها بمنجزات طلابنا وطالباتنا من المبدعين والمبدعات.