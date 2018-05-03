وقّعت يوم أمس (الأربعاء) اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بالوقف العلمي والقوات البرية الملكية السعودية، سعيًا لتحقيق التعاون الإيجابي والشراكة التنموية في شتى المجالات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النوعية التي يعقدها الوقف العلمي مع الجهات الحكومية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمملكتنا الحبيبة.

ونصّت الاتفاقية على تنفيذ برامج وخدمات نوعية لمنسوبي القوات البرية وذوي شهداء الواجب في مجال الدراسات والبرامج العلمية والمجتمعية والمشاريع البحثية والأنشطة والفعاليات وتقديم الاستشارات والاستفادة من القدرات والخبرات لدى الطرفين، وكذلك قياس الأثر بإعداد الاستبانات واستطلاعات الرأي للارتقاء بمستوى البرامج النوعية المقدمة.

من جهته، أكدَّ المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام كوثر، حرص الوقف العلمي على تفعيل مثل هذه الشراكات المثمرة والتي تسهم في خدمة المجتمع والوطن.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن إتاحة الفرصة للقوات البرية لإقامة برامج توعوية لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز عن دور حماة الوطن.