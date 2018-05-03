تباشر الجهات الأمنية في محافظة جدة الآن حادثة قتل راح ضحيتها موظف حراسات لأحد البنوك المحلية بحي النسيم، تعرض للقتل بطعنة قاتلة سددها له آخر على خلفية خلاف وقع بينهما لأسباب لا تزال مجهولة، فيما تتواجد دوريات الامن ومركز شرطة الجامعة لمباشرة التحقيق.

وعلمت «عكاظ» أن القاتل تم التحفظ عليه بمسرح الحادثة وسيتم نقله لأحد المستشفيات لعلاجه من إصابة لحقت به من جراء الشجار الذي اندلع بينه والضحية، فيما تم التحفظ على سلاح الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه يعمل حارسا للقسم النسائي لأحد البنوك التي تقع على شارع على مرتضى.