تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن نصيف اليوم (الخميس)، عددا من مشاريع وبرامج إعادة التأهيل والصيانة بينبع الصناعية، رافقه مدير عام قطاع التشغيل والصيانة المهندس صالح الزهراني، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام بالقطاع.وتضمنت جولته الوقوف على برنامج إعادة تأهيل أحياء رضوى وتأهيل مناهل الاتصالات والكهرباء بالحي، كما تضمنت الجولة الاطلاع على برنامج إعادة تأهيل الأرصفة والممرات الخرسانية بحي عين النوى، ومشروع تطوير داخل الحي السكني برضوى3، وتفقد مشروع إعادة تأهيل العبارات الخرسانية بشارع الملك فهد، كما شملت زيارة عددا من المواقع التي يجري بها العمل من قبل قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع.واطلع الرئيس التنفيذي على برنامج مكافحة الآفات، كما تفقد برنامج تأهيل الطرق الرئيسة والثانوية بمنطقة الصناعات الخفيفة.