كرم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس مدارس الخندق الأهلية بالمدينة لتسليم عدد من طلابها وهم (أسامة سرور، عبد الرحمن حباني، عمار رزق) قطع حجرية أثرية للفرع تم العثور عليها من قبلهم، مؤكدين بأنه تم تسليم القطع استجابة لبرامج الهيئة والممثلة بالحملة الوطنية لاستعادة الآثار، حيث أنها واجب وطني لإبراز تاريخ وحضارة المملكة.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل المدني أنه تم تكريم الطلاب بناء على حرصهم ووعيهم بالمحافظة على مقدرات ومكتسبات التراث الوطني للمملكة، مضيفا: «أنه يجري العمل على فحص القطع ودراستها حسب النظام المتبع، ومن ثم سيتم عرض تلك القطع في متاحف المملكة ومعارضها».

ودعا المدني جميع المواطنين والمقيمين بالمبادرة في تسليم القطع الأثرية والتراثية للهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني والتواصل معها من خلال قنواتها الرسمية أو زيارة فروع الهيئة الموجودة في أنحاء المملكة.