يرعى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم العالمي للدرونز الذي سيقام في 5 مايو 2018 في الولايات المتحدة الامريكية-اوهايو، بحضور ما يقارب 40000 شخص من مختلف الدول، فيما سيمثل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المملكة العربية السعودية بفريق مختص من المحترفين والهواة.وسيشارك في اليوم العالمي للدرونز 150 فريقا من 50 دولة حول العالم، وسيتنقلون بين الفعاليات والمسابقات لمدة أسبوع كامل، وستتم تغطية هذا الحدث من قبل قنوات حصرية عالمية واقليمية.يذكر أن يوم الدرونز العالمي هي فعالية دولية تقام سنوياً في غالبية دول العالم وتشارك فيها هيئات رياضية واتحادات محلية ودولية وإقليمية في مجال الدرونز. كما ستقام الفعالية العام القادم 2019 في المملكة العربية السعودية بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.والدرونز هي عبارة عن طائرات مختلفة الأحجام موجهة ومبرمجة للطيران من غير طيار وتنقسم الى نوعين الأول يكون التحكم فيه عن بعد، والثاني يستخدم فيه الذكاء الاصطناعي، سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج مما يجعلها تحاكي القدرات العقلية البشرية.وفي عام 1917 كانت أولى التجارب العملية للدرونز في إنجلترا وفي الوقت الحالي تتنافس الشركات على تطويرها ويتنافس الأشخاص على احتراف استخدامها. وتتعدد استخدامات الدرونز على حسب ما صنعت له فمن استخداماتها التصوير، عمليات الانقاذ، مكافحة الحرائق، تدريب الصقور، تنظيم التحركات الجوية، الاستطلاع البحري، توجيه الصواريخ والطائرات المعاونة ومتابعتها، قيادة وتوجيه المقاتلات الاعتراضية، حمل القذائف والمراقبة واكتشاف الأهداف الجوية والهجوم. الجير بالذكر ان مشاركة هذه السنة ستكون متميزة بمشاركة فريق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وسيكون العام المقبل أكثر تميزاً باحتواء وتنظيم الاتحاد لهذه المسابقة.