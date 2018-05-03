أصدر أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي قرارًا بترقية (23) موظفًا من منسوبي أمانة منطقة الجوف للمراتب العاشرة فما دون بمختلف المسميات، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.



وهنأ أمين منطقة الجوف الموظفين المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وأن تكون الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جهته، أوضح مدير عام الموارد البشرية بالأمانة خويطر الدغمي أنه شمل القرار ترقية الموظفين التالية أسمائهم: صالح الفهيقي للمرتبة العاشرة، تركي السلامة للمرتبة التاسعة، ضماء الرويلي للمرتبة التاسعة، فهد الراضي للمرتبة التاسعة، فريد الخالدي للمرتبة التاسعة، بندر الرويلي للمرتبة التاسعة، خالدعلي البديوي للمرتبة التاسعة، وليد الفالح للمرتبة الثامنة، فيصل الرويلي للمرتبة الثامنة، فهد العطوي للمرتبة الثامنة، خالد الرويلي للمرتبة الثامنة، هذال الدغمي للمرتبة الثامنة، محمد على الدويه للمرتبة الثامنة، عبدالعزيز اللبيخان للمرتبة السابعة، وحيد الرديني للمرتبة السابعة، عبدالله السرحاني للمرتبة السابعة، سلمان الخالدي للمرتبة السابعة، ونيس الدرعان للمرتبة السابعة، وحيد السعد للمرتبة السابعة، عيد الجباب للمرتبة السابعة، محمد الحموان للمرتبة السابعة، هاني الدخيل للمرتبة السادسة، عتيق الفهيقي للمرتبة السادسة.