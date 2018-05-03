أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي عدم وصول أي أحكام نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري في كُل من جدة أو المدينة المنورة أو الدمام..

ويأتي تأكيد العصيمي بعد حديث أحد المتضررين من الصندوق العقاري من المطالبين بمعاملتهم بالنظام القديم لوسائل بصدور حكم نهائي ونافذ وقطعي من محكمة جدة الإدارية يوم (الأربعاء) ضد الصندوق العقاري لصالح متضرري الصندوق.

وطالب العصيمي أن تستقي الأخبار من مصادرها الصحيحة وعبر القنوات الرسمية للصندوق، مضيفا: «نؤكد للجميع بأن خدمة المواطن تأتي على رأس أولوياتنا وهدفنا تمكين المواطن مهما كانت وظيفته أو عمره من الحصول على تمويل عقاري بكل يسر وسهولة وبأقل التكاليف من خلال برنامج القرض العقاري»التمويل المدعوم".

يذكر أن مئات الأحكام صدرت ضد الصندوق العقاري في عدد من مدن المملكة ضد الصندوق لعدد من المتضررين الذين يطالبون بدعمهم مباشرة من الصندوق دون أي فوائد من البنوك.