ستكون تونس إحدى أربع دول أفريقية تقدمت بملف ترشيحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2022، والتي ترغب اللجنة الأولمبية الدولية في منحها لدولة من القارة السمراء.



وسيتم اختيار الدولة المضيفة خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في بوينوس ايرس في 8 أكتوبر القادم و9 منه.



وقال المدير المكلف بألعاب الشباب في الأولمبية الدولية أنطوان غوتشي "ثمة أربع دول مهتمة وهي بوتسوانا، نيجيريا، السنغال وتونس".



وكانت السنغال أعلنت بلسان رئيس اللجنة الأولمبية فيها وعضو اللجنة الأولمبية الدولية مامادو ندياي ترشحها لاستضافة هذه الألقاب في شباط/فبراير الماضي على هامش الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية التي استضافت أولمبياد 2018 الشتوي.



وأعلنت اللجنة الأولمبية خلال تلك الجمعية رغبتها في إقامة الألعاب الأولمبية للشباب في 2022 في دولة أفريقية. وتستضيف بوينوس ايرس النسخة المقبلة بين 6 إلى 18 أكتوبر القادم. وأقيمت النسختان السابقتان في سنغافورة (2010) وونيانجينغ الصينية (2014).