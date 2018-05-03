قالت السلطات الأمريكية اليوم الخميس إن كل الركاب الذين كانوا على متن طائرة شحن تابعة للحرس الوطني الجوي في بويرتوريكو وعددهم تسعة قتلوا عندما تحطمت الطائرة أمس الأربعاء قرب سافانا بولاية جورجيا.وتناثرت شظايا مشتعلة على طريق سريع وقضبان سكك حديدية نتيجة تحطم الطائرة وهي من طراز هيركيوليز دبليو.سي-130وقال مسؤولون إنه كان يعتقد أن الطائرة عمرها نحو 50 عاما لكنها في حالة جيدة وكانت تقوم بالرحلة التي كان مقررا لها أن تكون الأخيرة. وقال مسؤولون إن من السابق لأوانه التكهن بسبب التحطم.وقال مسؤولون إن الطائرة تحطمت نحو الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي على بعد نحو 280 كيلومترا جنوب شرقي أتلانتا.وقال البريجادير جنرال إيزابيلو ريفيرا من الحرس الوطني الجوي في بويرتوريكو في بيان إن كل طاقم الطائرة وعددهم تسعة لاقوا حتفهم مضيفا أن أسماءهم لن تنشر حتى يتم إخطار أسرهم.وذكر أن الحرس الوطني وسلاح الجو الأمريكي فتحا تحقيقا وأن من السابق لأوانه الحديث عن سبب تحطم الطائرة.