أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الدكتو بندر حجار، أنه سيتم تخصيص 15000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزيعها على المستحقين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لنقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي.وأكد أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبما يتناسب مع سمعة "مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي".