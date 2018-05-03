أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المغرب.وأكد المصدر، موقف دولة الكويت الثابت والمتضامن مع المغرب، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها، والتصدي لأي محاولة تسعى للتدخل في شؤونها الداخلية أياً كان مصدرها.واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أهمية الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول، ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة.