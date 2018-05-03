تستضيف مدينة دبي الإماراتية غدا (الجمعة) قرعة نهائيات كأس أمم آسيا 2019، التي ستقام خلال شهر يناير من العام القادم على خمس مدن إماراتية، وأوقع تصنيف القرعة الذي اعتمد على تصنيف الفيفا الشهري، منتخبنا الوطني في المستوى الأول بجانب الإمارات المستضيف وإيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، فيما جاءت منتخبات الصين وسورية وأوزباكستان والعراق وقطر وتايلند في المستوى الثاني، وحلت منتخبات قيرغستان ولبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام في المستوى الثالث، بينما جاء في المستوى الرابع كل من كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.