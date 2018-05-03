وقع الاتحاد السعودي للغولف، ونادي الغولف «رويال غرينز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم رياضة الغولف ونشرها بين كافة أطياف المجتمع، خصوصا الأطفال وجميع أفراد العائلة، وذلك على هامش الافتتاح الرسمي لنادي الغولف «رويال غرينز»، والذي أعلن من خلاله استضافة المملكة للجولات الأوروبية للمحترفين، مطلع العام القام ٢٠١٩، كأول بطولة مصنفة عالمياً تقام في المملكة.وتم توقيع هذه الاتفاقية، لتحقيق الأهداف المشتركة بالعمل على نشر رياضة الغولف ودعم اللاعبين السعوديين، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات وتنسيق الجهود لصناعة جيل جديد يمارس ويستمتع بهذه اللعبة العريقة.من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر بن عثمان الرميان، عن تفاؤله بنتائج توقيع مذكرة التفاهم، وقال: وضعنا الأسس القوية لانطلاقة رياضة الغولف بشكل مختلف، ونثمن دعم وجهود نادي الغولف «رويال غرينز» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في سبيل نشر اللعبة وتحقيق الأهداف المرجوة.من جانبه، رحب فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للغولف، وأكد أن الشراكة تؤكد عزم الاتحاد السعودي للغولف ورؤيته بعيدة المدى لنشر هذه الرياضة العريقة، كما نتطلع لدعم الأهداف الطموحة للاتحاد السعودي للغولف بكل ما نملكه من إمكانات، من خلال العمل المشترك لبناء إستراتيجية واضحة وخطوات تنفيذية دقيقة للمساهمة في خدمة رياضة الغولف في المملكة.