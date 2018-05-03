توالت تصريحات نجوم ريال مدريد بعد تأهل فريقهم بطل الموسمين الماضيين، إلى النهائي الثالث تواليا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب بايرن ميونيخ الألماني (الذهاب 2-1 في ميونيخ، الإياب 2-2 في مدريد).وأقر الفرنسي زين الدين زيدان بالصعوبات التي واجهها فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، معتبرا أنه «لا يمكن أن نكون في النهائي دون معاناة، وأن الفوز هو الحمض النووي لريال». وقال في هذا الصدد «كانت مباراة (الإياب) مجنونة ومشاهدتها جميلة. كانت جيدة بالنسبة إلى الجمهور وكرة القدم. يجب أن نهنئ خصمنا الذي قدم مباراة كبيرة. واجهنا مشكلات في البداية، وكنا أفضل في الشوط الثاني. لا يمكن أن نكون في النهائي دون معاناة. هذا أفضل.. هذا أجمل.. عندما نعاني».وعن احتمال إحراز ريال مدريد اللقب للمرة الثالثة تواليا تحت إشرافه، قال «نحن الآن في النهائي، ولا نستطيع إلا أن نكون سعداء، ونحن كذلك بالفعل. ليس طبيعيا أن نكون في النهائي للمرة الثالثة على التوالي، لكن بما أن الأمر كذلك فهذا أمر جيد، ونحب كرة القدم لهذا السبب». وتابع: «لقد آمنا بما قمنا به، لقد آمنا بأننا نستطيع الدفاع عن اللقب، وهذا ما سنقوم به أيضا. هذه مسألة هائلة».من جهته، اعتبر الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس أن الفريق الملكي الذي يذود عن عرينه، أصبح على أبواب كتابة التاريخ. وقال نافاس بعد التأهل: «أنا سعيد جدا لأن المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق كبير جدا. لقد عانينا كثيرا، لكن في النهاية حصلنا على مبتغانا. إننا بصدد كتابة التاريخ. الفريق لم يستسلم وقاتل حتى النهاية. إننا مجددا في النهائي وسنستعد له بشكل جيد مع احترامنا بالتأكيد للخصم مع الرغبة في الفوز».فيما اعتبر قائد ريال مدريد سيرخيو راموس أن الفريق «يستحق الذهاب إلى كييف» لخوض المباراة النهائية. وصرح عقب التعادل مع بايرن ميونيخ وضمان بطاقة التأهل إلى النهائي: «أنا فخور بهذا الفريق. عندما تلعب بروحك وقلبك وتقدم كل هذه التضحيات، هكذا تكون المكافأة، بخوض النهائي مرة جديدة. يجب أن نؤمن بذلك دون الغوص كثيرا في التفاصيل».وأضاف: «كنا متيقنين بأننا نستطيع أن نقوم بذلك وبلوغ النهائي مرة جديدة للدفاع عن اللقب. آمل أن نستطيع الاستفادة من هذه الفرصة والعودة باللقب من جديد».ووصف الفريق البافاري بأنه فريق كبير أظهر ذلك منذ سنوات، وهو خصم كبير في السنوات الأخيرة، كنا الأفضل في مجموع المباراتين ويستحق فريقنا الذهاب إلى كييف.في الجهة المقابلة، قال مدرب بايرن المخضرم يوب هاينكس: «إذا نظرنا إلى المباراتين، فإننا كنا الفريق الأفضل، لكن للأسف لم نتمكن من بلوغ النهائي وهذا يشكل خيبة أمل كبيرة».وتابع: «المباراة كانت ترويجا رائعا لكرة القدم، كانت مباراة على مستوى عالمي، لم أر بايرن يلعب بهذا المستوى منذ سنوات، نجحنا في السيطرة لكن حارسهم كان رائعا للغاية». وعن الهدف الثاني للريال، الذي جاء نتيجة كرة أعادها الفرنسي كورنتان توليسو إلى الحارس سفن أولريخ الذي فشل في السيطرة عليها فخطفها الفرنسي كريم بنزيمة وأحرز منها هدفا ثانيا، قال هاينكس: «قدمنا مرة أخرى هدية إلى الخصم. توليسو لعب مباراة جيدة جدا حتى هذه الكرة التي لم يكن يتعين عليه تمريرها». وأضاف: «بالنسبة إلى سفن، نحن نعرف أنه قدم موسما مذهلا، لكنه لم يحسن التصرف. اعتقد في البداية أنه يستطيع أن يمسك الكرة بيده. أصبح متوترا، إنه أمر رهيب بالنسبة له وحزين جدا للفريق».