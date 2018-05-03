نظمت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2018، الذي جاء هذا العام تحت عنوان: «توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون»، وذلك بمقر الكلية، بحضور عميد الكلية الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود، وعدد من المختصين والإعلاميين.وثمن رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني الدكتور ناصر نافع البراق خطوات المملكة في الاهتمام بالصحافة، ومنحها الفرصة والاعتبار اللائقين بها، وشارك في الندوة أيضاً الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، والدكتور محمود حمدي، والدكتور أحمد الجميعة من قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال، فيما رأس الجلسة الدكتور صالح العنزي.ودعا المشاركون إلى ضرورة العمل على إيجاد التنظيمات القضائية والبيئية المستقلة الكفيلة بتوفير الضمانات القانونية للصحافة والصحفيين، والمساعدة في اكتشاف الثغرات التشريعية المتصلة بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الإنترنت.