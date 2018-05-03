تمكنت شرطة منطقة الرياض من الوصول إلى 10 جناة آسيويين فارين، كانوا ضمن تشكيل عصابي مكون من 20 عنصراً متورطين في ارتكاب 48 حادثة جنائية، تتمثل في اقتحام المجمعات التجارية وسرقة المحلات والصيدليات والشركات، وتجاوزت مسروقاتهم مليوني ريال.وقالت شرطة الرياض، في بيان لها أمس (الثلاثاء)، إن نتائج التحريات المكثفة أسفرت عن الإطاحة بأفراد التشكيل الهاربين، وتبين ضلوعهم في ارتكاب 48 حادثة جنائية بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.