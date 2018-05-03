ضبطت بلدية محافظة القطيف، مطعما مخالفا بداخله «حلاق»، وأتلفت 520 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، كما صادرت كريمات منتهية، وأمواسا، ولوازم حلاقة رديئة. وحسب رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، اكتشف المراقبين حلاقا غير مرخص له داخل المطعم، ويجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية حيال المطعم وإيقاع الغرامات والجزاءات المترتبة على المخالفات. من جهة ثانية، نفذت بلدية محافظة قرية العليا، حملة على مغاسل الملابس تحت عنوان «التأهيل الكامل لمغاسل الملابس»، ضمن برنامج الحملات الرقابية «تباشير الصيف»، وفقا لرئيس البلدية المهندس نقاء أبو هليبة.