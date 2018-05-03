أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز مقومات الوطن ومن المسلمات لتطوره وأمنه وتقدمه، لافتاً الانتباه إلى أن المواطن غيور على أرضه ووطنه ومحب لقادته، وجسد أروع الأمثلة في صدق الولاء والانتماء في ظل عقيدتنا الراسخة تحت راية الإسلام.وبين خلال الجلسة الأسبوعية مع المواطنين، أن الوحدة الوطنية قصة تلاحم بين أبناء الشعب من تاريخ آبائهم وأجدادهم إلى يومنا الحاضر، وأن وحدتنا الوطنية ساهمت في وصول وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة.واستقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمس (الثلاثاء)، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً، بمناسبة ختام حلقة نقاش تعزيز العمل الميداني، التي ينظمها فرع الرئاسة بالمنطقة. وناقش معهم عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل الرئاسة في المنطقة، وما تقدمه من برامج توعوية وإرشادية لجميع فئات المجتمع، وما يقوم به منسوبيها من جهود ومبادرات.وأكد خلال رعايته حفل ختام حلقة نقاش تعزيز العمل الميداني الذي تنظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، أن الدعوة إلى الله تكون بالخلق الحسن، فهو أقوى وسيلة وأداة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، موصياً أن يكون ذلك نُصب أعين أعضاء هيئة الأمر بالمعروف.فيما وافق أمير منطقة القصيم، على قرار ترقية 115 موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ويرأس اليوم (الأربعاء) وغدا، جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية للعام المالي 1439/‏1440.