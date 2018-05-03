استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة، أمس (الأربعاء)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، إضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ونائب رئيس غرفة العمليات لخلية اليمن في وزارة الخارجية إبراهيم بيشان.من جهة ثانية، اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس (الأربعاء) مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.وجرى خلال الاجتماع بحث المشاورات التي يجريها مارتن جريفيث مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لتدارس سبل استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن.وأكد الدكتور الزياني دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن، وحرصها على التوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لوقف نزيف الدم في اليمن وحفظ أمنه واستقراره وسيادته، وتقديم المساعدة للشعب اليمني لتخفيف معاناته في الظروف الصعبة التي يعيشها.