ناقش أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مع نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح والوفد المرافق، أمس (الثلاثاء)، مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة، وتفعيل مشاريع ومؤسسات القطاع الثالث وتأسيس المؤسسات غير الربحية في المنطقة من خلال مستثمرين من القطاع الخاص ودعم إنشاء الجمعيات الخيرية والمهنية المتخصصة.وتطرق الاستقبال إلى تمكين عمل المرأة في سوق العمل انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتشجيع عملها عن بعد ومن المنزل، وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية رفع نسبة التوطين في المنطقة من خلال برامج الوزارة وتمكين الشباب والشابات من العمل، واستحداث نشاطات أخرى.وشدد الأمير فيصل بن خالد على أهمية البناء المؤسسي لفرع الوزارة بالمنطقة، وتأهيل وتمكين الموظفين، والتوعية برؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، ومبادرات الوزارة، ومؤشرات القياس.من جهتها، أكدت الرماح أن اللقاء محفّز لاستمرار عمليات التطوير للنهوض بقطاع التنمية الاجتماعية في المنطقة، انطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.