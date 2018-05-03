أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أهمية العناية بالمرأة كونها الركيزة الأساس في تنشئة الأبناء والبنات.واطلع خلال استقباله أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية قافلة الخير المهندس عبدالله بن فهد القرني وعددا من أعضاء المجلس، على الترتيبات التي تتم لإقامة ملتقى القافلة النسائي الـ16 وأهدافه ورؤيته في تعزيز القيم الإيجابية للأسرة المسلمة تحت شعار الملتقى «من أجل أسرة واعية ومطمئنة»، فيما أوضح المهندس القرني دور المتطوعات اللاتي يتجاوز عددهن 750 متطوعة في إنجاح الملتقى وما تقدمه القافلة لهن من تدريب وعناية وتكريم.وهنأ الأمير سعود بن نايف خلال مجلس الإثنينية الأسبوعي بمقر الإمارة، القائمين على مهرجان الساحل الشرقي على النجاح الذي حققه المهرجان في نسخته السادسة التي اختتمت أخيراً على كورنيش الدمام. وبين أن الأرقام عالية ومشرفة.ولفت أمير المنطقة الشرقية إلى أن المنطقة بكل ما فيها من موروثات وأماكن وثقافات وتاريخ قديم جداً، يجب أن تحظى بكل هذه الأمور وأن توضع كلها في بوتقة واحدة، مطمئنا الجميع أن كل الموروثات محل اهتمام وعناية وسيكون هناك في القريب العاجل أماكن ذات صفة الديمومة لإقامة المعارض وتحظى بقرى شعبية تتوافق مع كل التضاريس والأماكن في المنطقة، بحيث لا نقلل أو نغفل عن أهمية أي مكان.وقال: «لن يهضم حق أحد في أن يكون له متحف خاص به، وسيكون هناك متحف على مستوى المنطقة الشرقية، فالتراث يجب أن يحفظ بشكل مدروس بعناية وليس ارتجالاً، عندما نريد أن نعمل في هذه المنطقة على حفظ موروث المنطقة الشرقية يجب أن نعمله بشكل احترافي، وبشكل يحفظ للموروث كل قيمة، وأهم ما في الأمر هو الاهتمام بالقائمين على الصناعات وهم كثر ولله الحمد».إلى ذلك، استقبل الأمير سعود بن نايف، رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم بالمنطقة المهندس حمد بن ثواب الخالدي، وأعضاء مجلس الإدارة، مشيداً بالدور الذي قامت به الجمعية منذ تأسيسها وما قدمته من أعمال خيرية خلال فترة قصيرة.