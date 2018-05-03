وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) مساعدات إيوائية متنوعة على عائلات سورية لاجئة في مخيم الوزاني الحدودي جنوب لبنان احترقت الخيام التي تؤويهم الأسبوع الماضي.واشتملت المساعدات على توزيع الخيام والملابس والبطانيات الكبيرة والحقائب الصحية.ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي يقدمها المركز للنازحين السوريين واللاجئين منهم في دول الجوار.كما وزع المركز أمس، بتوزيع 9000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 27000 أسرة بواقع 162000 فرد من الفئات الأكثر احتياجا في 11 مخيم نزوح بمديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وفي إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.