ثمن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان صدور الموافقة الملكية على تعيين الدكتور خالد السبتي محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.وتقدم الدكتور العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من دعم كبير للهيئة ولكل ما يخدم رسالتها الوطنية، سائلا الله أن تحقق الهيئة مهماتها على الوجه الذي يمكنها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وحماية المصالح الوطنية الحيوية.من جهته، رفع الدكتور خالد السبتي شكره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على الثقة الملكية، ودعا المولى عز وجل أن يوفقه ومنسوبي الهيئة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق رسالة الهيئة على الوجه الأمثل.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين، ويضم مجلس إدارة الهيئة كلاً من: (رئيس أمن الدولة، ورئيس الاستخبارات العامة، ونائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع)، وهي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه، بهدف تعزيز الأمن السيبراني للدولة وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها.