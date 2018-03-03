‏التقى مدير ‫جامعة طيبة⁩ الدكتور عبدالعزيز السراني بالرئيس التنفيذي الهيئة الملكية⁩ لمحافظة العلا⁩ عمرو المدني، وناقشا أوجه التعاون بين الجانبين، في مقر الهيئة بالرياض.



وقال السراني إن الجامعة تعمل هذا العام وفق شعار "عام الإبداع والاستثمار" من خلال توجيه برامج وشراكات الجامعة للصناعة والاستثمار وريادة الأعمال والابتكار، وقد عملت على انطلاق العديد من المبادرات، انطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.



وأبان أن الجامعة ستطلق العديد من البرامج التي تعزز من استثمارات الجامعة مع عدد من القطاعات ومنها الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، والهيئة الملكية بالعلا، وستسخر كافة إمكاناتها الأكاديمية والبحثية والإدارية لإنجاح هذه البرامج وتحقيق التكامل بين القطاعات انطلاقاً من الأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة حفظها الله.



وأشار إلى أن الجامعة تتطلع إلى عقد شراكات استراتيجية مع الهيئة الملكية وبناء مذكرات تفاهم تخدم العملية التعليمية من حيث المناهج لمواكبة مواصفات واحتياجات سوق العمل وكذلك بناء البرامج والمشاركة في اللجان الاستشارية والتدريب التعاوني.



يذكر أن الجامعة شكلت لهذه الزيارة وفداً برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وعدد من القطاعات ذات العلاقة.