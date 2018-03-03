نقل محافظ طريب متعب المتعب، أمس (الجمعة)، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، لأسرة وذوي شهيد الواجب رئيس رقباء علي فلاح سويلم القنطاش، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بالحد الجنوبي.وعبَّر المتعب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.فيما عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.وكانت جموع المصلين قد أدت الصلاة على الشهيد بعد صلاة الجمعة أمس، في الجامع الكبير بمحافظة طريب.