استضاف قطار الحرمين على مدى يومين عدداً من الجهات الحكومية والخيرية، إلى جانب مؤسسات من القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السعوديين الشباب، وذلك في رحلات متعددة من المدينة المنورة إلى رابغ، وأخرى من رابغ إلى المدينة المنورة، ضمن رحلات الشراكة المجتمعية التي تنظمها إدارة مشروع قطار الحرمين السريع نهاية كل أسبوع.وقال علي العبدلي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة: "إن قطار الحرمين من أحدث المشاريع العملاقة التي ستسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين، مبينًا أن وزارة الشؤون الاسلامية حريصة كل الحرص على تقديم خدمة الدعوة بشكل تقني أفضل، تسهيلاً للتعريف بالإسلام وبنسك العمرة والحج من خلال المشروع، والذي يعد مفخرة لكل سعودي ويقدم خدمة للناس أجمع".ومن جهته، عبَّر المهندس صابر عبدالله الحربي مدير الصيانة بفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، عن فخره بالرحلة التي بدأت من لحظة التجمع في تحفة معمارية في قلب طيبة الطيبة في تصميم هندسي فريد يأسر الأفئدة.بينما قال مؤسس مجموعة معالم وآثار المدينة المنورة صالح الجهني، إن مشروع قطار الحرمين يمتاز عن سواه بخدمته المعتمرين والحجاج وزوار المدينتين المقدستين، وهو صرح يفخر به كل مسلم وليس كل سعودي فقط، مثمناً الجهود التي تبذل في سبيل راحة المسافرين مع توفر عنصر السرعة العالية في قطع المسافة بمنتهى الأمان والكفاءة.ومن ناحيته، قدَّم منير سندي من إدارة "دار القرآن الكريم المدنيّة" شكر الدار للقائمين على المشروع للدعوة المقدمة وإتاحة الفرصة لمنسوبيهم بتجربة قطار الحرمين الذي يعد رائداً في العالم الإسلامي، ويمتاز بربط المدينتين المقدستين، يتفرد بميزة خدمة الإسلام وقاصدي بيت الله الحرام من شتى بقاع العالم.بدوره، أكد مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أن المشروع يمد يده إلى الجهات الراغبة في بحث فرص الشراكة المجتمعية، وتلك الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية في هذا المشروع العملاق، الذي يحظى باهتمام كبير حتى على المستوى الدولي.وبيَّن أن التنسيق بخصوص طلب جدولة الزيارات يتم عن طريق مراسلة الحساب الرسمي لقطار الحرمين على تويتر haramainrailway.