علمت «عكاظ» أن فتاتين، من نزيلات دار الضيافة للفتيات بجدة، هربتا أمس (الجمعة)، وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة أبلغ الجهات الأمنية باختفاء الفتاتين صباح أمس (الجمعة)، من دار الضيافة للفتيات (الذي يستضيف الفتيات بعد انتهاء محكوميتهن الشرعية)، في محافظة جدة، إذ بدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات الرسمية والتحقيق حول الواقعة.

وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن شرطة جدة باشرت العمل بتشكيل فريق من شعبة التحريات والبحث الجنائي للتحقيق حول الواقعة.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد الله ال طاوي لـ«عكاظ» أنه سيبدأ مباشرة عمله الجديد بالوزارة غدا الأحد، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت بلاغ للجهات الأمنية حول هروب فتاتين من دار الضيافه بجدة، بعد خروجهن من السجن ورفض أسرهم استلامهم، وجاري استكمال الاجراءات النظامية.

وطالب متخصصون بإيجاد آلية وبرامج واضحة تحدد العمل والبرامج الخاصة بالمقيمات في دور الضيافة في ظل شكاوى متبادلة حول الخدمات والبرامج المقدمه لهن.