دحض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان لـ «عكاظ»، شائعات تم تداولها أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت اتجاه الوزارة لفرض رسوم على معتمري الداخل من الوافدين المقيمين، باستثناء سكان العاصمة المقدسة.وأكد أن ما يتم تداوله ليس صحيحا، وغير وارد، وليس قيد الدراسة لدى الوزارة، مستبعدا نية الوزارة في ملاحقة أو مقاضاة من أسماهم مثيري الشائعات، مبررا بالقول «لأن ذلك كله يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة بدورها ترد في حينه على مثل هذه الاشاعات بالنفي أو الاثبات إذا كان الخبر صحيحا».وكانت الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، زعمت أنه سيكون هناك مكاتب لتحصيل الرسوم في جميع مداخل مكة المكرمة ومطار الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين الشريفين بجدة ومطار الطائف الإقليمي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، ومحطة قطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنوّرة.