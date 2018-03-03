أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع (H5N8).وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي، أن عدد العينات التي جُمعت من مناطق المملكة كافة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9525عينة، جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 147حالة، في حين جرى التخلص من 1544 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة، إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت 7 استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.