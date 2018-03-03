اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ترسية (38) مشروعاً بلدياً توزعت على (6) مناطق ومحافظات بالمملكة، بتكاليف إجمالية قدرها 1,068,763,462 ريالاً.وأوضحت الوزارة، أنه تم اعتماد ترسية (10) مشروعات لأمانة منطقة الرياض، تشمل مشروع الإشراف على تهيئة مجرى وادي السلي، وصيانة واستبدال مصادر تغذية محطات الإنارة بمصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية)، ورصف وصيانة شوارع شرق الرياض (نطاق بلدية النسيم، ونطاق بلدية الروضة ـ الجزء الأول ـ، ونطاق بلدية الروضة ـ الجزء الثاني)، ومشروع تشغيل وتطوير مركز طوارئ الأمانة، وصيانة وتشغيل ربط بلديات المحافظات مع الحاسب الآلي بالأمانة، ومشروع هدم المباني ونقل أنقاضها لمدافن النفايات، إضافة إلى نقل المخلفات من الأراضي الفضاء والشوارع والهدميات وردم المستنقعات، ومشروع تشغيل وصيانة واحات الملك سلمان للعلوم بالرياض، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروعات 418,959,732 ريالاً.وبيّنت الوزارة، أن المشروعات المخصصة لأمانة منطقة المدينة المنورة والبالغ عددها (8) مشروعات، تشمل مشروع توسعة الجسر القائم بتقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع وادي العزيزية، وتوسعة الجسر القائم بتقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وادي العاقول، وتنفيذ نفق بتقاطع طريق سعد بن خثيمة رضي الله عنه، مع طريق الأمير عبدالمجيد، ومشروع لدرء أخطار السيول وتنفيذ عبّارات وحمايات وفتح وتهذيب مسارات الأودية والشرائع، واستكمال تنفيذ سفلتة ورصف الأحياء والمخططات والضواحي الحضرية التابعة للمدينة، وإنشاء حدائق وملاعب عامة ومسطحات خضراء، ومشروع استكمال تنفيذ سفلتة ورصف وإنارة الطرق الرئيسية، وتأمين عدد (7) سيارات جيب دفع رباعي وذلك بتكلفة 323,572,902 ريال.وجرى اعتماد ترسية (8) مشروعات لأمانة محافظة جدة بإجمالي 100,161,640 ريالاً، شملت مشروع صيانة أعمدة الإضاءة وسط وشمال محافظة جدة، ورفع الدمارات ومخلفات البناء مجهولة المصدر (المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى)، ودراسة وتقييم الطرق واستخدام نظام إدارة صيانة الرصف الأسفلتي، وتأجير سيارات مع التشغيل والصيانة والتأمين للبلديات الفرعية التابعة للأمانة، ومشروع لتحسين الشوارع التالفة بالمحافظة، ومشروع لدراسة وإعداد التصاميم التفصيلية والحواجز وقنوات التصريف لسدود أودية مثوب بمدينة جدة.واعتمد ترسية (6) مشروعات لأمانة المنطقة الشرقية، تضمنت مشروع خدمات استشارية لمشروع التطوير التنظيمي والإداري للهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية وتبتير وتنزيل المخططات بالأمانة، ومشروع تطوير بوابة أمانة المنطقة الشرقية والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة مختبر التربة بالأمانة لمدة 4 سنوات، وردم المستنقعات بالخبر (الجزء السابع)، ومشروع تشغيل وصيانة نظام الجودة لمصانع الخرسانة ومواد الطرق لمدة 4 سنوات، وذلك بكلفة 44,918,720 ريالاً.وعلى مستوى أمانة محافظة الأحساء، فقد تم اعتماد ترسية مشروعان بتكلفة إجمالية بلغت 161,002,405 ريالاً، وتتضمن مشروع صيانة وتشغيل الحاسب الآلي بالأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها، ومشروع تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الديوان (المرحلة الثانية).وتضمنت المشروعات اعتماد ترسيه (4) مشروعات لأمانة العاصمة المقدسة تشمل مشروع صيانة وتشغيل مختبر مواد الطرق (المرحلة الرابعة)، وتشغيل وصيانة مرافق الطرق لشوارع مكة المكرمة (المرحلة الثانية)، ومشروع المكافحة المنزلية للبعوض الناقل لحمى الضنك بمكة المكرمة والقرى التابعة لها، ومشروع صيانة الممرات والحوائط الساندة بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة، وذلك بكلفة 20,148,062 ريالاً.