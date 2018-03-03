أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قرارات إدارية تضمنت ترقية 40 موظفاً من منسوبي إمارة منطقة الحدود الشمالية والمحافظات والمراكز التابعة لها، تفاوتت مراتبهم من الرابعة حتى الثامنة.وتمنى أمير الشمالية للمترقين التوفيق، وأن تكون الترقية حافزاً لهم للارتقاء بالعمل، مشيراً إلى أهمية تحسين الأداء وتطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.وعبّر الموظفون المترقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الحددود الشمالية، مؤكدين أن هذه الثقة ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتفاني لخدمة الوطن وبذل الجهود لخدمة أبناء المنطقة.