كشف رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور حسام بن فالح الفالح، تساوي نسبة النساء المصابات بأمراض القلب مع الرجال، بعد أن كانت تميل لكفة الرجال، وقال إن متوسط الإصابة بأمراض القلب 56 عاما، وهو السن الأقل بـ10 سنوات عن المستوى العالمي.وشدد الفالح خلال افتتاحه أمس الفعاليات العلمية للمؤتمر السنوي التاسع والعشرين لجمعية القلب السعوديةفي الرياض، على أهمية ممارسة الرياض، والعدل في تناول الأطعمة من دون إفراط، موضحا أن المؤتمر جاء تماشيا مع رؤية بلادنا الجديدة، والتحول الذي يمر به نظامنا الصحي الذي أساسه وهدفه هو تقديم رعاية صحية تليق بالفرد في بلادنا العزيزة.وقال الفالح إن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في ما يخص زراعة صمامات القلب من دون جراحة فتح الصدر، وإن الموتمر شهد الإعلان عن آخر علاج تم التوصل إليه وهو معتمد من جمعية الدواء الأمريكية ومن هيئة الغذاء والدواء في المملكة، وهذا العلاج سيساهم في تخفيف نسبة الكوليسترول بما نسبته 60% عند الشخص المصاب وهو عقار فعال و لله الحمد.وقال الفالح إن تكريم خلف البلوي الذي ركض 21 كيلومترا هو رسالة للمجتمع بأهمية ممارسة الرياضة سواء للأصحاء أو لمرضى القلب.من جانبه، أوضح الدكتور محمد بالغيث أن 60% من مرضى القلب مصابون بالسكري من الدرجة الثانية، وهي نسبة كبيرة جدا، والأسباب قلة الحركة والمبالغة في تناول الدهون والتدخين، ولذلك ونظراً لأهمية رسالة المشي عمدت الجعية إلى تكريم البلوي إلى جانب تكريم البحوث العلمية المميزة الحاصلة على جوائز.من جهة ثانية، أكد رئيس قسم أمراض القلب في مركز هيوستن ميثوديست ديباكي للقلب والأوعية الدموية الدكتور وليام زغبي أن أطباء القلب السعوديين والسعوديات من أمهر أطباء القلب في العالم، والسبب في ذلك أنهم متخرجون من أفضل الجامعات العالمية، ومتدربون في أفضل المستشفيات على مستوى العالم، إلا أن أكثر التحديات التي يواجهها طبيب القلب مع مرضاه هي عدم اهتمامهم بالرياصة وممارسة المشي، مشددا على ضرورة أن يتعرف الشخص على وضعه الصحي من خلال القياسات العامة كالضغط والسكر ونسبة الكوليسترول.وفي نهاية الحفلة، أعلنت الجمعية أسماء الفائزين والفائزات بجوائز البحث العلمي، التي تجاوزت قيمتها ربع مليون ريال، وهي جائزة البروفسيور محمد الفقيه السنوية، وفار بها كل من: الدكتور وليد الجوهر، والدكتور عويد الشمري، وفاطمة مسعودي، أما جائزة الدكتور زهير الهليس السنوية، فقد فازت بها الدكتورة فاطمة شرف الدين، فيما فاز بجائزة الدكتور وائل المحيميد السيد محمد محمود ناصف.من جهه أخرى، نصح العداء خلف البلوي بممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي المتنوع، مقدما شكره للجمعية على دعوته للحفلة وتكريمه.