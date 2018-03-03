وجه مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي، قادة وقائدات المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة للإدارة، باعتماد العمل بالدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي 1439/1438، اعتبارا من صباح غد الأحد الموافق 1439/6/16.وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أن الاصطفاف الصباحي للدوام الصيفي سيبدأ عند الساعة 7:00 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحا.ونبه المالكي أولياء أمور الطلاب والطالبات بأهمية التقيد بالموعد المحدد والانضباط في الحضور إلى مدارسهم دون تهاون أو تأخير.كما أهاب بأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس وشركات النقل المدرسي.