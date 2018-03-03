تلقى رئيس وفد إمارة منطقة الجوف للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32) الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، خطاب شكر من وكيل إمارة منطقة الجوف المكلف الدكتور حامد بن مالح الشمري.وقال الشمري في خطاب الشكر: بمناسبة انتهاء مهرجان الجنادرية بنسخته 32 ورئاستكم لوفد إمارة منطقة الجوف، نشكر جهودكم التي قمت فيها أنتم وجميع المشاركين أثناء فترة المهرجان، متمنيا لكم وللجميع دوام التوفيق والسداد.من جهته، عبر الخالدي عن شكره الجزيل للشمري على هذا الخطاب، مبينا أن هذا واجبه تجاه منطقته، داعيا الله له التوفيق الدائم.