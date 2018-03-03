اتبعت إندونيسيا عدة إجراءات لمحاصرة النشاط الإرهابي ووقف نمو التنظيمات الإرهابية في بيئتها.وكشف المركز العالمي لمحاربة الفكر المتطرف (اعتدال) أن العام 2002 شكل باكورة التشريعات الإندونيسية تجاه من يتورط في نشر الإرهاب داخل أراضيها، إضافة إلى إجراءات من أهمها: مشاركة إندونيسيا في جهود مكافحة الإرهاب عالميا، - تأسيس برنامج «نزع التطرف» لتحويل المتطرفين إلى معتدلين، حظر المواقع الإلكترونية التي تدعم «داعش» بالإعلانات أو جذب المقاتلين بصفوفهم، مكافحة الإرهاب داخليا بقيادة الشرطة وأحيانا تدخل الجيش الإندونيسي، الحق في اعتقال المشتبه بهم في تنفيذ العمليات الإرهابية لمدة تتجاوز 90 يوماً، الإعدام لمنفذي العمليات الإرهابية.