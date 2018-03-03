لقي تسعة أشخاص حتفهم، وأصيب ثمانية آخرون في حادثة تصادم سيارة وحافلة صغيرة اليوم السبت على طريق صحراوي شرق مصر، وفق ما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية.وأضاف المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان أن الحادثة وقعت على الطريق الصحراوي بين القاهرة ومدينة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس، وتسبب أيضا في اشتعال النار بالسيارة.وقال شاهد عيان إن السيارة تفحمت كما أمسكت النار بالحافلة.ويوم السبت الماضي لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 21 آخرون في حادثة انقلاب حافلة في محافظة الإسكندرية الساحلية الشمالية نتج عنه اشتعال النار في الحافلة وتفحمها.وقال مجاهد إن الإصابات في حادثة طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي راوحت بين «حروق من الدرجة الأولى واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور بالعمود الفقري والساعد والذراع والساق وجروح قطعية في فروة الرأس وسحجات وكدمات».ويوم الأربعاء لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 39 آخرون في حادثة تصادم قطار ركاب بقطار بضائع في محافظة البحيرة بشمال البلاد.وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات على مدى عشرات السنين الماضية سقط فيها مئات القتلى، وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات وإهمال صيانتها. وتقول الحكومة إنها تشتري قاطرات جديدة.