في تأكيد على متانة العلاقة السعودية-اللبنانية، بث رئيس وزراء لبنان سعد الحريري عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، خلال زيارته الحالية للرياض.وكان الحريري قد بدأ زيارة رسمية للمملكة يوم الأربعاء الماضي، استقبله فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة يوم الأربعاء، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.وتأتي زيارة الحريري بعد زيارة للمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا لبيروت مطلع الأسبوع الماضي، التقى فيها عدة مسؤولين لبنانيين، منهم رئيس الدولة ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيسي الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام.وأكد حينها الحريري أن السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل.