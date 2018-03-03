تداول نشطاء أمس (الجمعة) عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يُظهر قيام رجل أمن و مواطنين بإنزال رجل مسن من على المنبر في صلاة الجمعة في أحد الجوامع التابعة لمحافظة ينبع.و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة حسين القحطاني أنه إشارةً لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي، والذي يظهر فيه أحد المسنين يعتلي منبر أحد المساجد، ويتفوه بعبارات غير مترابطة، وتم إنزاله من قبل المصلين وأحد رجال الأمن .فقد تبين أن الحادثة وقعت بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٤ هـ قبل صلاة الجمعة بأحد مساجد محافظة ينبع، كما تبين أن الذي اعتلى المنبر هو مواطن في العقد السابع من العمر، يعاني من اعتلالات نفسية، وله سجل طبي في أحد المستشفيات المتخصصة، وحالته تتطلب المتابعة المستمرة، وقد تم تسليمه لذويه لاستكمال علاجه ورعايته.