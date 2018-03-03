سجل مثقفون تحفظاً على توجه نقَّاد محليين إلى النقد الثقافي والاجتماعي وتخليهم عن النقد الإبداعي، الذي شهد طفرات كبرى كانت بحاجة إلى المواكبة، وعزا بعضهم هذا العزوف إلى عجز النقَّاد عن فهم النص واستيعابه، ما دفعهم إلى تناول قضايا ليست من اختصاصهم في الأصل.تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي ممثلة في وصف المغردين أنفسهم بـ«الشعراء» أو «القُصاص» أو «الروائيين، بل لم يتورع بعضهم في أن يصف نفسه بـ«فيلسوف»، ما يعطي انطباعاً بوقوع هؤلاء في فخ تزكية الذات والنرجسية العالية، كون المثقف لا يصنف نفسه ولا يصفها.اختفت ظاهرة «نقّاد الشنطة» من مجتمعنا الثقافي، في ظل إحلال الأكاديميين السعوديين محل الوافدين، وخفتت أصوات كان يتنبأ تجار الشنطة بها ويراهنون عليها، بل ذهب بعضهم إلى تأليف كتب نقدية عن أعمال شبان وشابات تعاقدوا معهم، أو كانوا رؤساء لهم في عمادة الكلية أو القسم.