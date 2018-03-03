أصدر مركز المسبار للدراسات والبحوث كتابه الشهري رقم 129 بعنوان «الدولة في التنظير العربي والإسلامي.. التأصيل والتحديات»، بمشاركة مجموعة باحثين ومختصين.وتضمن الكتاب دراسة «فتنة الخلافة.. محنة علي عبدالرازق وفصل الديني عن السياسي» للباحث السعودي يوسف الديني، التي كانت حجرا صلدا حرك به مياها كانت قارّة في مسألة بالغة الحساسية منذ الإسلام الأول، وهي مسألة الحكم والخلافة أو بلغة معاصرة «جدلية العلاقة بين الديني والسياسي». وأخرى للباحث والكاتب السوري مأمون كيوان تتناول الدولة العربية ومشكلاتها في وعي النخب الفكرية الليبرالية الحديثة والمعاصرة، كيف تمثلها هذا الوعي؟ وكيف عبر عنها خلال قرن من الزمن؟ وتغطي الدراسة بالمراجعة والتحليل الإنتاج الفكري الليبرالي العربي عبر أفكار وتصورات مجموعة من مفكري ومنظري التيار الليبرالي العربي.من جهة أخرى، تركز دراسة الأكاديمي والباحث التونسي مرشي القبي على «مفهوم الدولة عند عبدالله العروي»، والكشف عن الرؤية العامة التي يتنزل فيها هذا التصور.