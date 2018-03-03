ألغت روسيا محادثات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، كانت مقررة هذا الشهر، بعد أن تغيب وفد واشنطن عن اجتماع حول الأمن المعلوماتي، بحسب ما ذكر السفير الروسي أناتولي أنتونوف في تصريح نقلته وكالة أنباء «تاس» أمس (الجمعة).واعتبر أنتونوف، أن «انسحاب واشنطن في اللحظة الأخيرة من محادثات في جنيف في نهاية فبراير كانت خطوة غير ودية تعطي الانطباع بأنها خُطط لها مسبقاً وتؤدي إلى زيادة تدهور العلاقات الثنائية»، مشيرا إلى أنه «لهذا السبب، تجد روسيا أنه يستحيل المضي قدما بعقد اجتماع مقرر في 6 و7 مارس في فيينا بهدف مناقشة الاستقرار الإستراتيجي ومشكلات تشهدها العلاقات بين القوتين العظميين».ويأتي القرار بعد خطاب أمام البرلمان الروسي تحدث فيه الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأول عن تطوير جيل جديد من الأسلحة الخارقة للصوت والغواصات التي لا تقهر، ما دعا واشنطن إلى اتهام موسكو بالتنصل من معاهدات فترة الحرب الباردة.