كشفت الهيئة العامة للترفيه،أنه من باب حرصها على سلامة جميع مرتادي فعالياتها، فقد تم إلغاء يوم الخميس 1 مارس 2018 من جدول فعالية "ميادين ساحرة" والمقامة في محافظة الخرج خلال الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس، في تمام الساعة السابعة، بسبب حدوث تقلبات في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى إلغائها اليوم (الجمعة) 2 مارس لإعادة تجهيز الموقع عقب الأضرار المادية التي لحقت ببعض المرافق بسبب كثافة الأمطار.وأكدت الهيئة أنها عملت في وقت قياسي من الجهات المختصة على إخلاء أكثر من 4 آلاف زائر من موقع الفعالية، دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك بسبب كثافة الأمطار التي شهدتها محافظة الخرج يوم أمس (الخميس) الموافق الأول من مارس الجاري.وشددت الهيئة على اهتمامها بمعايير السلامة في جميع الفعاليات، وذلك لضمان سلامة الزوار.الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للترفيه ألغت يوم أمس (الخميس) فعالية "مزاولة" المقامة في الرياض بسبب تقلبات الأحوال الجوية.