استفتح فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي إمام وخطيب المسجد الحرام خطبته قائلاً : لقد خلق الله الإنسان على هيئة عجيبة، وجعل فيه من الصفات المتقابلة ما يحير العقل, وفطره على بعض السجايا التي لو بقيت فيه كما هي بدون إصلاح وتهذيب لخسر خسراناً مبيناً, كصفة الجهل والظلم والجحود وحب المال والهلع والجزع, بيد أن صفة العجلة هي أساس الخيبات وأم الندامات, وهي فطرة مؤثرة جداً في شخصية الإنسان تؤدي به الى عواقب لا تحمد, ونتائج لا تسعٍد إلا أن يتدارك نفسه برحمة الله [خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ].

وأضاف فضيلته : إن الاستعجال في حقيقته هو جلب الشيء بسرعة قبل اكتمال أدواته, وطلبه قبل إبانه, وفعله قبل أوانه, بلا روية ونظر, ولا تأنٍ وفكر, فيكون الرجل قد أساء من حيث أراد الإحسان, وفشل وهو يريد النجاح وخسر وهو يطمح في الربح [وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ] إن العجلة لم تأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم والنهي واللوم الا في مواضع يسيرة جاءت ممدوحة, ولذلك حذرت الشريعة من الاستعجال لأنه في غالبه حركة نفسية عجلة غير مدروسة.

واستطرد الغامدي: إن العجلة المذمومة إشكالية كبرى في مسيرة الإنسان في هذه الحياة وعائق كبير من عوائق النجاح ومزلة قدم تجلب المعاناة وسقوط القمم وكم خرَّب الاستعجال من خطط منظمة, وكم أفسد من أعمال كبار وضيع فرصاً لا يعوض مثلها, وكم ندَّم الانسان وأوقعه في الحرج, وحرمه من خير وكمال كان قريباًً مناله ولو تأن لظفر به.

وأبان فضيلته: إن الاستعجال يحرم العبد من إجابة الله لدعائه فالله يستجيب لعبده مالم يستعجل الإجابة، وقد تبطل العجلة صلاة العبد كما دل عليه حديث المسيء لصلاته والذي يسابق إمامه في الركوع والسجود لا يؤمن عليه أن يحول الله صورته إلى صورة حمار, وقد يستعجل المرء في الحكم على الأشخاص بكفر أو بدعه أو فسق أو صلاح وتقوى وعلم, تأن ولا تعجل بلومك صاحباً لعل له عذرا وأنت تلوم, ومن أشنع مهالك الاستعجال أن يستبطئ العبد نصر الله للأمه وتمكينه لدينة فييأس من روح الله ويقنط من رحمته ويضعف أمام الباطل ويتنازل عن مبادئه وثوابته ويستعجل مراحل النصر التي لا يمكن أن تتم في عشية وضحاها وهي محكومة بسنن كونية وشرعية لا تتبدل ولا تتغير, أو يستبطئ رزق الله فيستعجله بما حرم الله من شهوات البطون والفروج, وكم من أناس سقطوا في الفتنة وحرموا من الإنصاف بصفات الكمال من العفة والورع والأمانة والصدق بسبب استعجالهم الخوض فيما حرم الله ولم يكبحوا نهمة أنفسهم فتعجلوا سخط الله عليهم.

ثم بين فضيلته: إن العجلة من الشيطان لأن الشيطان خلق من نار, والنار من صفاتها الطيش والخفة والإحراق وهذه صفات لها تعلق ظاهر بثمار العجلة المذمومة.

واختتم فضيلة الشيخ خالد الغامدي خطبته قائلاً: العجلة فطرة مركوزة في شخصية الإنسان لا يكاد ينجو من شرها أحد إلا إذا هذبها وأصلحها بأن يصرفها في وجهها الصحيح ويعدل مسارها فيما ينفع ويفيد قال صلى الله عليه وسلم (( التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة )).

وقد جاءت الشريعة بطلب الاستعجال في أمور من الخير وعمل الآخرة لا ينبغي التأني فيها وتأخيرها، فقد أمرت بالاستعجال في رد الحقوق إلى أصحابها والتحلل منها قبل يوم القيامة، ولا يجوز للمسلم أن يحبس حقوق الناس عنده فأن ذلك من الظلم والبغي .

والموفق هو الذي يستعجل في أداء فريضة الحج إذا كان مستطيعاً، والصائم شرع له تعجيل الفطر ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, وشرع للعبد المسارعة والمبادرة والمسابقة في عمل الخيرات, وإن من أوجب الأعمال التي لا تقبل التأخير والتسويف المبادرة والمسارعة إلى التوبة والاستغفار من كل ذنب وفي كل وقت، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, والعبد لا يدري متى يفجؤه الموت فلا يُمكن من التوبة , ومن العجلة المحمودة الإسراع بالميت في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، والإسراع في إكرام الضيف وإطعامه (فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) وكذلك المسارعة في تزويج الفتاة من الكفء المناسب, فإن الإسراع في ذلك من الخير المحمود, وبكل حال فالمشروع هو المبادرة والمسارعة والاستعجال في كل أعمال الآخرة التي تقرب إلى الله والهدوء والرزانة والتأن والتؤدة فيما هو دون ذلك من أمور الدنيا وما يتعلق بها.