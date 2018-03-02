أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أنه يتم تسليم المخالفين الذين يتم ضبطهم خلال مداهمات فرق التفتيش إلى للجهات الأمنية، وتحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق ومن ثم القضاء لإصدار الحكم.وأوضح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم (الجمعة)، أن عقوبات نظام الغش التجاري تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون ريال والتشهير بهم على نفقتهم، فضلاً عن إيقاف النشاط التجاري وترحيل العمالة بعد صدور الحكم القضائي.جاء ذلك في رد للمتحدث باسم الوزارة على استفسار أحد المواطنين عن الإجراءات التي يتم اتخاذهها تجاه من يتم ضبطهم في مداهمات وزارة التجارة.