أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية لدورة الدفع الرابعة التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في 11 مارس الجاري.وأوضح البرنامج أنه يمكن للمُسجلين في البرنامج زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية: ca.gov.sa للاطلاع على نتائج الأهلية.ويستقبل «حساب المواطن» طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين إلكترونياً، حيث يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية له أو لأحد تابعيه، خلال مدة ثلاثة أشهر ومتابعة حالة الطلب عبر حسابه على البوابة الإلكترونية.وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاث أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.ودعا «حساب المواطن» المسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، ويمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.إخلاء مسؤولية: قد يحتوي هذا البريد الالكتروني ومرفقاته على معلومات سرية وهامة وإذا لم تكن الشخص المعني بالاستلام، نرجو إبلاغ المرسل على الفور بالرد من خلال رسالة بريد الكتروني وحذف هذه الرسالة وإتلاف أي نسخة منها فورا. إن أي نشرأو كشف أو نسخ أو استخدام لهذه المعلومات من شخص آخر بخلاف المستلم المعني يعتبر استخداما غير مصرح به و أمراً مخالفاً للقانون، لا يعتبر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أو موظفيه مسئولين عن أي رسائل مزيفة تصل إليكم من عناوين البريد الالكتروني للصندوق، ولا يتحمل الصندوق أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أي فيروسات قد يحملها هذا البريد الالكتروني.