أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر انعقاد أعمال الدورة الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غـد الأحد، برئاسة المملكة العربية السعودية، وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، لمناقشة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن ثمانية بنود تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك.وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن الاجتماع سيناقش مختلف البنود ومشروعات القرارات الخاصة بها ورفع عدد محدود منها إلى وزراء الخارجية العرب لمناقشتها الأربعاء المقبل برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.وقال في تصريح له اليوم: إن الاجتماع سيبحث عددًا من البنود، منها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 148 - 149 ) وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب الأمانة العامة.وبين أن الاجتماع سيتناول التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وتطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية في فلسطين وسبل مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في القارة الإفريقية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 99).وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق للوضع في سوريا، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى" و "طنب الصغرى" و "أبو موسى"، بالإضافة إلى دعم السلام والتنمية في السودان، وبحث الأوضاع في العراق وسبل دعمه.وأفاد السفير زكي أن الاجتماع سيناقش أيضًا سبل دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الأريتيري ومناقشة بند حول "التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية منالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .كما سيبحث الاجتماع العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الإفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية، ومنتدى التعاون العربي الروسي، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العربية مع الصين والهند واليابان ودول أمريكا الجنوبية ومجموعة دول جزرالباسيفيك.ولفت إلى أن الاجتماع سيبحث الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى إلى جانب تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام العربي، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 43 التي عقدت في 31 يناير الماضي.وكشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بندًا حول سبل مكافحة الإرهاب الدولي وصيانة الأمن القومي العربي، إلى جانب نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها إلى جانب تقرير وتوصياتاللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها 20 فبراير الماضي، وسبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب مصر، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها الـ 93 التي عقدت في 21 من الشهر الماضي، إضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئةالعليا للرقابة العامة.