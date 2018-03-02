ودع جناح منطقة الجوف المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، بحضور متميز في يومه الأخير، حيث كشفت الإحصائيات أن عدد الفعاليات المقامة بالجناح خلال أيام المهرجان أكثر من 900 فعالية، وتجاوز عدد زوار الجناح أكثر من 300 ألف زائر.وحظي جناح منطقة الجوف طيلة أيام المهرجان بإقبال لافت من الزوار، وتميز بتنوع برامجه وفعالياته، ونقله للموروث الشعبي.ونوه رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الذويبان الخالدي، بالدعم والحرص والاهتمام الذي يجده جناح المنطقة من أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وكيل إمارة المنطقة.وقدم الخالدي شكره وتقديره لجميع وسائل الإعلام التي أسهمت في تعريف الجمهور بالموروث الشعبي لمنطقة الجوف وما تزخر به من تراث أصيل، وكذلك قدم شكره وتقديره لجميع العاملين من رجال الحرس الوطني الذين قدموا التسهيلات لجناح المنطقة.وكان رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الذويبان الخالدي قد شكر وزيرالحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، في ختام حفل التكريم الذي أقامة لرؤوساء الوفود.