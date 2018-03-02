ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار مؤسسات التعليم وثقافة السلامة، دشَّن محافظ الجموم عمران الزهراني، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم مرزوق المطرفي، بحضور مدراء الدوائر الحكومية بمحافظة الجموم، المعرض التوعوي الذي أعدته إدارة الدفاع المدني بالجموم بحديقة العزيزية، والذي يضم الجهات الحكومية والخاصة، وحضرا الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، والذي تخللته العديد من البرامج التوعوية والقصائد والمقاطع.وأطلق محافظ الجموم عمران الزهراني مسيرة السيارات والآليات الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالجموم، بمشاركة الجهات الحكومية، وكرَّم الفائزين بالمسابقات التي أعدتها الإدارة، منها مسابقة الدوائر الحكومية، ومسابقة طلاب وطالبات تعليم الجموم، ومسابقة طلاب وطالبات الكلية الجامعية بالجموم.وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالجموم العقيد سعد الربيعي، أن المعرض يستقبل الزوار لمدة ثلاثة أيام، وأن الإدارة نسقت لقيام الضباط بإلقاء المحاضرات.